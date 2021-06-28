İş Bankası'ndan e-ticarete yeni soluk

İş Bankası’nın e- ticaret alanındaki yetkinliklerini yeni bir ekosisteme dönüştürmek adına, bazı fonksiyonları bünyesinden ayrıştırarak (spin-off) devrettiği Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. şemsiyesi altında
Pazarama isimli bir platform hayata geçti.
Yapılan açıklamaya göre, Pazarama, online alışveriş ve hizmetlere tüm paydaşlar için yenilikçi bir anlayış getirmeyi hedefliyor. Uygulamanın, değer ve dayanışma odaklı, yerel üreticilere güç veren bir bakış açısıyla e-ticarete 360 derece bakabilen bir platform olarak doğduğu kaydedildi.
Maximum Mobil’i indirerek ulaşabilecek Pazarama’da ürün ve hizmet satışlarının yanı sıra mobil ödeme deneyimi de sunuluyor. Verilen bilgiye göre, Pazarama’da giyimden kırtasiyeye, elektronikten evcil hayvan ürünlerine ve oyunlara kadar geniş bir yelpazede farklı ürünleri bulmak mümkün.
Araçtan inmeden akaryakıt ödemesi, ulaşım kartı yüklemesi ve market alışverişi, yemek siparişi, dijital oyun kodu gibi mobil ödeme imkanlarının yanı sıra restoran indirimleri de sunan Pazarama'nın, tüm bu hizmetleri tek bir platformdan sunarken, ödeme anında kullanıcılarına indirim, taksit, puan gibi imkanlar da sağladığı kaydedildi.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Topkapı Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sezen, "Pazarama ile herkes, tek uygulama üzerinden hem ürün ve hizmet satın alabilecek hem de bu işlemleri kolaylaştıran ödeme ve finansman imkânlarına başka bir uygulamaya gerek kalmadan ulaşabilecek. Pazarama ile finansal hizmetleri ve e-ticareti birbirine yaklaştırırken, iki alanda da değer odaklı bir platform ile hizmet vereni ve alanı bir araya getirmeyi amaçlıyor, alışveriş paydasında Anadolu’nun dijitalleşmesi ve günümüzün e-ticaret dünyasının parçası haline gelmesine katkı sağlayabilmeyi bankamızın kurulduğu günden bu yana taşıdığı misyonun bir parçası olarak görüyoruz" dedi.
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