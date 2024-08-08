İş Bankası'ndan 6 ayda 29.2 milyar TL net kâr

Türkiye İş Bankası ilk 6 aylık mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankanın Haziran ayı itibarıyla aktif büyüklüğü yılsonuna göre yüzde 17,6 artışla 2,9 trilyon TL’ye ulaştı.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ilk yarı finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kuruluşunda üstlendiği milli ekonomiyi destekleme rolünü 100 yıldır yerine getiren Bankamız, ülkemizin sadece ekonomik kalkınmasına değil, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik çalışmalarını da samimiyetle sürdürüyor. Eğitim, çevre, kültür-sanat, spor ve bilim alanlarında hayata geçirdiğimiz, geleceğe iz bırakacak çok sayıda proje ile 100. yıl heyecanımızı ülkemizle paylaşıyoruz. Sağlam finansal yapımızın desteği ile sağlıklı büyüme stratejimizi kararlılıkla uygulayarak ‘Geleceğin Bankası’ vizyonuyla ikinci yüzyılımızda da ülkemiz için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

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Bankanın Haziran sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 1,4 trilyon TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 501,8 milyar TL’ye ulaşarak, ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,9 trilyon TL oldu.

İş Bankası’nın toplam mevduat hacmi ise Haziran 2024 döneminde 1,8 trilyon TL olarak gerçekleşti. TP mevduat hacmi ise yılsonuna göre %16,4 oranında artarak 1 trilyon TL’ye yükseldi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre uluslararası piyasalarda Haziran ayında, 562,7 milyon Euro ve 442 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi temin eden İş Bankası, uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl vadeli sürdürülebilir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. Banka ayrıca, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında yaklaşık 360 milyon ABD Doları tutarında yeni kaynak sağladı. İş Bankası, söz konusu kaynaklarla KOBİ'leri ve KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini, ekonomide yeşil dönüşümü ve kadın girişimcileri destekliyor.