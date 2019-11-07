İş Bankası'ndan 4.5 milyar TL net kâr

07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İş Bankası, konsolide aktif büyüklüğünü Eylül 2019 itibarıyla 526,3 milyar TL’ye yükseltirken, ilk 9 ayda 4.5 milyar TL net kâr elde etti.
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 9 aylık finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede “Kaynaklarımızı ve yaklaşık bir asırlık tecrübemizi ülke ekonomisinin istikrarı için kullanmaya devam ettik. Bankamızın konsolide bazda ekonomiye sağladığı toplam destek, 305,8 milyar TL’si nakdi kredi, 90,3 milyar TL’si gayrinakdi kredi olmak üzere, Eylül 2019 itibarıyla 396,1 milyar TL düzeyinde gerçekleşti” dedi.
Banka, Eylül 2019 itibarıyla konsolide mevduat hacmini yıl sonuna göre yüzde 8,4 artırarak 269,9 milyar TL seviyesine çıkardı ve mevduatta özel bankalar arasındaki liderliğini sürdürdü. İş Bankası, 2019’un ilk 9 ayında, 1,2 milyar TL’si sermaye hesaplamasına dâhil edilebilir nitelikte olmak üzere, yurt içi piyasalarda 12 milyar TL tutarında menkul kıymet ihraç etti.
Yılın ilk 9 ayında konsolide bazda 4,5 milyar TL net kâr elde eden İş Bankası özkaynak büyüklüğünü konsolide bazda bir önceki yıl sonuna göre yüzde 10,1 oranında artırarak Eylül 2019 itibarıyla 61,2 milyar TL seviyesine çıkardı. İş Bankası’nın sermaye yeterliliği oranı yüzde 17,8 seviyesine yükseldi.
Genel Müdür Adnan Bali açıklamasında, “Türkiye İş Bankası, reel kesimi ve hane halkını desteklemeye, bankacılık sektörüne öncülük etmeye, bugüne kadar olduğu gibi sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme stratejilerinden taviz vermeden devam edecektir” dedi.
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