\u0130\u015f Bankas\u0131 ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re banka, m\u00fc\u015fterilerine verdi\u011fi deste\u011fe, s\u00fcre\u00e7 altyap\u0131s\u0131ndaki geli\u015ftirmelerle devam ediyor. G\u00fcmr\u00fckler Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan devreye al\u0131nan e-teminat mektubu uygulamas\u0131 i\u00e7in sistem altyap\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 tamamlayan \u0130\u015f Bankas\u0131, e-teminat mektubu d\u00fczenlemek i\u00e7in haz\u0131r hale geldi. Ka\u011f\u0131t ortam\u0131ndan elektronik ortama ta\u015f\u0131nan i\u015flemler ile \u0130\u015f Bankas\u0131, g\u00fcmr\u00fck m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine hitaben elektronik teminat mektubu d\u00fczenlenmesini, iade, tazmin, ibra gibi i\u015flemlerin online olarak ger\u00e7ekle\u015ftirilmesini sa\u011fl\u0131yor. G\u00fcmr\u00fck m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerinin yan\u0131 s\u0131ra T\u00fcrk Eximbank a hitaben de e-teminat mektubu d\u00fczenlenebiliyor. M\u00fc\u015fterilerimizin operasyonel riskleri, elektronik ortama ge\u00e7i\u015fle beraber azal\u0131yor \u00a0 A\u00e7\u0131klamada g\u00f6r\u00fc\u015flerine yer verilen \u0130\u015f Bankas\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u015eahismail \u015eim\u015fek, e-teminat mektuplar\u0131n\u0131n devreye al\u0131nmas\u0131yla m\u00fc\u015fterilerine dijital bir s\u00fcre\u00e7 sunduklar\u0131n\u0131 bildirdi. Dijitalle\u015fme ile bir de\u011fi\u015fim s\u00fcrecinden ge\u00e7tiklerini belirten \u015eim\u015fek, \u015funlar\u0131 kaydetti: Teknoloji kullan\u0131m\u0131n\u0131n hayatlar\u0131m\u0131za entegre olmas\u0131yla verimlik art\u0131\u015f\u0131, m\u00fc\u015fteri taleplerinin kar\u015f\u0131lanmas\u0131, maliyetlerin azalt\u0131lmas\u0131nda \u00e7ok g\u00fczel sonu\u00e7lar elde ediyoruz. G\u00fcmr\u00fck idarelerince kabul edilen teminat mektuplar\u0131n\u0131n elektronik ortamda ger\u00e7ekle\u015ftirilmesi ile fiziki ar\u015fivlemenin \u00f6tesine ge\u00e7ildi. M\u00fc\u015fterilerimizin teminat mektubu s\u00fcre\u00e7lerinde ta\u015f\u0131mak zorunda kald\u0131klar\u0131 operasyonel riskleri, elektronik ortama ge\u00e7i\u015fle beraber azal\u0131yor. Biz de \u0130\u015f Bankas\u0131 olarak e-teminat mektubu d\u00fczenlenmesi ile ilgili entegrasyon ve sertifikasyon s\u00fcre\u00e7lerimizi tamamlad\u0131k. M\u00fc\u015fterilerimizin ihtiya\u00e7lar\u0131na en h\u0131zl\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcmleri sunmak, bizim i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli. e-teminat mektuplar\u0131 ile ilgili talepleri i\u00e7in m\u00fc\u015fterilerimizi \u0130\u015f Bankas\u0131 \u015fubelerine bekliyoruz. \u015eim\u015fek, \u0130\u015f Bankas\u0131 olarak, ticari hayat\u0131n t\u00fcm kesimlerini gerek yeni \u00fcr\u00fcnler gerekse uzun y\u0131llara dayanan tecr\u00fcbe ve birikimleriyle desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. \r \u00a0