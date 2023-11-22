İş Bankası'na 915 milyon dolarlık sendikasyon

REKLAM advertisement1

Türkiye İş Bankası, 411 milyon Euro ve 465 milyon ABD Doları tutarındaki 367 gün vadeli sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladı. Toplam 915 Milyon ABD Doları tutar ile yılın ikinci yarısında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi işlemi oldu.

21 Kasım 2023 tarihinde imzalanan kredi anlaşmasında Emirates NBD Capital Limited, Standard Chartered Bank, First Abu Dhabi Bank PJSC, The Commercial Bank (P.S.Q.C.) koordinatör; Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ING Bank N.V., Mashreqbank psc ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank (P.J.S.C) ise ajan banka olarak görev aldı.

17 yeni bankanın katılımıyla, Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 23 ülkeden toplam 44 bankanın katılım sağladığı ve dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere temin edilen sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro diliminde Euribor + %3,25, ABD Doları diliminde ise SOFR + %3,50 oldu.

REKLAM

İş Bankası tarafından sürdürülebilirlik bağlantılı olarak gerçekleştirilen sendikasyon kredisi kapsamında küçük ve orta ölçekteki kadın girişimcilere kullandırılacak nakdi kredi tutarı ile depremden etkilenen 11 şehirdeki bireylere kullandırılacak tüketici kredileri tutarı, sürdürülebilirlik performans kriterleri olarak belirlendi.

1.5 MİLYAR DOLARI AŞTI

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ilişkin açıklamasında “Küresel belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde uluslararası piyasalardan sağlanan bu kredi, ülkemize ve İş Bankası’na duyulan güvenin somut bir göstergesidir. Gelecek yıl 100. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Bankamız, kurulduğundan bu yana bir yandan ekonomiye destek vermekte, diğer yandan sosyal sorumluluklarını yerine getirmek için canla başla çalışmaktadır. İlerleyen dönemde de iklim değişikliğini ele almak, çevre bilincini artırmak ve kadınların toplumdaki konumunu güçlendirmek için gerekli tüm adımları atmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Sağlanan bu tür kaynaklar, Bankamızın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Yılın başından beri sağlanan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredilerimizin toplamı 1,5 milyar USD’yi aşmıştır” dedi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın, sağlanan krediye ilişkin yaptığı açıklamada; “Sürdürülebilirlik temalı orta ve uzun vadeli kaynak teminini stratejik hedeflerimizin bütünleyici bir parçası olarak görüyoruz. Bu kapsamda dönemsel olarak yenilediğimiz sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredimiz ile konuya verdiğimiz önemi bir kez daha ortaya koyuyoruz. Yeni sendikasyon kredimiz kapsamında deprem bölgesine sağlamaya devam edeceğimiz finansmanla ülkemiz için etkileri hala devam eden deprem felaketinin bölgede yol açtığı etkilerin iyileştirilmesine kalıcı katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, kadının iş hayatına katılımının artırılmasının sürdürülebilir kalkınmanın gereklerinden biri olduğuna inanan bir kurum olarak; 2023 yılının Mart ayında yayımlamış olduğumuz Kadının Güçlenmesi Bildirgesi’ndeki ilkeler doğrultusunda kadının ekonomideki rolünü artırarak toplumdaki yerini de sağlamlaştırmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ülkemiz ekonomisine kazandırdığımız 411 milyon Euro ve 465 milyon ABD Doları tutarındaki bu yeni kaynakla müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanına desteğimizi ve belirlediğimiz performans kriterleri aracılığıyla sosyal alandaki pozitif etkimizi artırmaya da devam edeceğiz” dedi.