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İş Bankası, Hatay'da yaşanan yangının ardından fidan bağış kampanyası başlattı.

Banka Twitter üzerinden yaptığı duyuruda "Hatay’da meydana gelen yangında zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşertmek için Türkiye İş Bankası ailesi olarak çalışan ve emeklilerimiz adına 44.810 adet fidan bağışlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Banka ayrıca Yapı Kredi Bankası'nı da kampanyaya katılmaya davet etti.