Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş Bankası Greeneco'nun yüzde 50'sini aldı - İş-Yaşam Haberleri

        İş Bankası Greeneco'nun yüzde 50'sini aldı

        Greeneco Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin yüzde 50'lik payı, 130 milyon 909 bin 744 dolar karşılığında Türkiye İş Bankası'na devredildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 22:02 Güncelleme: 20.09.2023 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Bankası Greeneco'nun yüzde 50'sini aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız yönetim kurulunun 15 Eylül tarihli kararıyla genel müdürlüğe verilen yetki sonrasında gerekli işlemler tamamlanarak Greeneco Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin yüzde 50 oranındaki payının 130 milyon 909 bin 744 dolar bedelle bankamıza devri gerçekleştirilmiş olup, Acarsan Makarna Grubu'na 31 Mart 2026'ya kadar belirli koşullarla geri alım hakkı tanınmıştır." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Azerbaycan lideri Aliyev'den açıklamalar
        Azerbaycan lideri Aliyev'den açıklamalar
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Rehin alınan anne kurtarıldı
        Rehin alınan anne kurtarıldı
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Yıldızı parlayacak 5 sektör
        Yıldızı parlayacak 5 sektör
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Habertürk Anasayfa