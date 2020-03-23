HABERTURK.COM

Kamu bankalarının ardından koronavirüs salgınının olası olumsuz etkilerini azaltılması için destek paketi açıklayan ilk özel banka olan İş Bankası’nın Genel Müdürü Adnan Bali önemli açıklamalarda bulundu.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, salgınla mücadele kapsamında şirketlere sağladıkları destekler yanısıra banka bünyesinde uygulanan tedbirleri de aktardı.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali şu açıklama ve değerlendirmelerde bulundu:

“Kritik ve önemli bir hafta geçirdik, bu bir hafta içinde:

1. Kamu Bankalarının da fevkînde tedbirler içeren Ekonomiye Destek Paketi ile firma ve gerçek kişilerin vadesi gelen borçlarını erteledik, KOBİ ve mikro işletmeler başta olmak üzere ödemesiz dönem veren yapılandırma, mevcut ve ilave limitlerle destekledik. Müşterimiz olsun olmasın maaş anlaşmalarında promosyon kararı aldık, fakat bunu istihdam azaltmama şartına bağladık. Sağlık güvenliğini teşvik için dijital kanallardaki Havale EFT vb. işlemlerde komisyon ve ücret uygulamasını sıfırladık.

EVDEN ÇALIŞMA DESTEKLENDİ

2.Toplu Sözleşmemizi sonuçlandırarak, enflasyon beklentilerinin fevkînde, düşük maaşlıları koruyacak şekilde %16-15-11 şeklinde kademeli zam yaptık. Zam her halukarda 500 TL’nın altında olamaz düzenlemesi ile.

3. 14’er günlük münavebe suretiyle %50 ve mümkün olduğu oranda daha fazla Çalışanımızın online real time bağlantılı lap-top ve tablet bilgisayarlar ile evden çalışması (yaklaşık 8.000 kişi) veya evde bulunması (yaklaşık 5.000 kişi) uygulamasına geçtik.

4. Hamilelik, süt emzirme, kronik hastalık ve bağışıklık sistemi zaafiyetine işaret eden hastalık vakalarının tamamında çalışanlarımızı idari izinli saydık.

5. Okul çağında çocuğu olan çalışanlarımızda ihtiyaç duyanlara ücretli, talep ederse ücretsiz izin uygulamasını başlattık.

6. İşyerine gelenler ve birer kişi olarak çalıştıkları için münavebeye konu olmayan Güvenlik Görevlileri dahil bütün çalışanlara ve yöneticilere (Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları hariç) aylık 3.500 TL brüt ödeme başlattık.

7. Hijyen kolaylığı için serbest kıyafet uygulamasına geçtik.

TÜM ŞUBELERDE ÖNLEM ALINDI

8. En ücra şubelerimiz dahil çalışanlarımıza maske, eldiven, dezenfektan v.b. gönderip dağıttık, para teması olanlarda eldiven zorunluluğu getirdik.

9. Genel Müdürlükte toplu yemek uygulamasını kaldırıp masalara kadar kumanya dağıtımına geçtik. Kumanyanın sıcak yemek sunan aynı firmaca ve Bankadaki mutfak düzenimizde gözetim altında hazırlanması şartıyla uygulamaya geçtik.

10. Çok sayıda çalışanın bulunduğu Genel Müdürlük ve Operasyon Merkezleri binalarımıza yeterli sayıda en fonksiyonlu termal kamera tedarik ettik ve kurulumunu tamamladık.

11. Havalimanı, Üniversite, Hastane, AVM Şubelerimizi kapattık.

12. Bütün binalarımızda, şube binalarımız dahil sıklığı arttırılan detaylı dezenfekte temizlik uygulaması başlattık.

13. Bankamatik cihazları ve Çalışanların Servis otobüsleri detaylı dezenfekte temizliğe geçirildi, sıklığı arttırıldı.

KRİZ YÖNETİM EKİBİ KURULDU

14. Havalandırma sistemleri tamamen dezenfekte edilip yüzde yüz taze havaya çevrildi.

15. Tüm yurtiçi yurt dışı toplantı ve etkinlikler iptal edildi. Toplantılar video konferansa çevrildi.

16. Yurtdışından gelen bütün çalışanlarımız ve/veya yakınları için idari izinli olarak 14 gün işe gelmeme uygulaması başlattık.

17. Müşterilerimizi ve Çalışanlarımızı sürekli bilgilendirdik. Çalışanlarımız için sağlık uzmanlarımızca hazırlanan ve Kurum Doktorumuzun anlatımı ile video klipler hazırlatıp yayınladık.

18. Ve daha bir sürü detay... Kanaatimce bu sıra dışı hadisede şu ana kadar iyi bir imtihan verdik. Bütün bunları da önceden hazır olan Acil Durum Eylem Planları “Bulaşıcı Hastalıklar” faslı kapsamında ve tek tek Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları başta olmak üzere şahısların ve sorumlulukların tanımlandığı Kriz Yönetim Ekip ve Komiteleri ile ayrıca Sendikal Örgütlenme dahil Kurum ve Kurallarımızla, önce insan yaklaşımımızla ve en önemlisi samimiyetimizle yaptık.”