        ÇEYREK ALTIN 7.175,00 %0,30
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş Bankası, Bayındır'ın yüzde 80 hissesini Acıbadem'e devretti - İş-Yaşam Haberleri

        İş Bankası, Bayındır'ın yüzde 80 hissesini Acıbadem'e devretti

        İş Bankası, Bayındır hastanelerinin yüzde 80 hissesini 55 milyon dolara Acıbadem Grubu'na devretti. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2026 Mayıs ayında sıkı para politikasının normalleşeceğini vurguladı. Acıbadem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ise açıklamasında bunun sadece hisse alımı olmadığını, bir kültür ve bir altyapıyı da satın aldıklarını dile getirdi

        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 16:00 Güncelleme: 12.08.2025 - 16:03
        İş Bankası, Bayındır'ı Acıbadem'e devretti
        Türkiye İş Bankası, Acıbadem Sağlık Grubu ve Bayındır Sağlık Grubu’nun gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yıl sonunda enflasyonun yüzde 29 seviyesinde beklediklerini söyledi. Aran, 2026 yılının Mayıs ayında sıkı para politikasının normalleşeceğini vurguladı.

        Politika faizi hakkında da açıklama yapan Aran, "Politika faizini yüzde 35 oranında planlıyoruz" ifadesini kullandı.

        Basın toplantısında Hakan Aran, Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesinin ve yönetiminin Acıbadem Sağlık Grubu’na devredildiğini açıkladı.

        Bayındır Sağlık Grubu'na ait hastanelerin de Acıbadem’e devredildiğini vurgulayan Aran, yüzde 80'lik hisse satışı için 55 milyon dolarlık ödeme aldıklarını söyledi.

        Acıbadem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ise 29 hastane ve 29 bin çalışana ulaştıklarını ve 15 ayakta tedavi tıp merkezlerinin olduğunu vurguladı.

        Devir hakkında da konuşan Aydınlar, bunun sadece bir hisse alımı değil, bir kültürü ve altyapıyı satın aldıklarını ifade etti.

