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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş Bankası'ndan ilk 6 ayda 29,8 milyar TL düzeyinde kâr - İş-Yaşam Haberleri

        İş Bankası'ndan ilk 6 ayda 29,8 milyar TL düzeyinde kâr

        Türkiye İş Bankası, yılın ilk 6 ayında 29,8 milyar TL düzeyinde kâr ederken, özkaynak büyüklüğünü 360,5 milyar TL'ye, aktif büyüklüğünü 4 trilyon TL seviyesine yükseltti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 08:55 Güncelleme: 06.08.2025 - 08:55
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        İş Bankası'ndan ilk 6 ayda 29,8 milyar TL'lik kâr
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        Haziran sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 2 trilyon TL'ye, gayrinakdi kredi hacmi 741,2 milyar TL'ye ulaşan Bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 2,8 trilyon TL oldu. Sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 17,4 seviyesinde gerçekleşti.

        İhracat kredilerinde özel bankalar arasında lider

        Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, finansal sonuçlara dair değerlendirmesinde "Ülke ekonomisine olan desteğimizi, ekonominin lokomotifi olan KOBİ'lerin finansmanında yüzde 22 nakdi kredi ve yüzde 23 gayrinakdi kredi sektör payı ile bu dönemde de güçlendirdik. İhracat kredilerinde de özel bankalar arasındaki lider konumumuzu sürdürüyoruz. Bu alandaki pazar payımız yüzde 28,2 düzeyinde" dedi.

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        İş Bankası'nın kurulduğu günden bu yana, tasarruf sahiplerinin nezdinde güvenle özdeşleşmiş bir kurum olduğunu ifade eden Aran, toplam mevduat hacminin Haziran 2025 döneminde 2,6 trilyon TL olarak gerçekleştiğini, TP mevduat hacminin ise 2024 yıl sonuna göre yüzde 20,7 oranında artarak 1,5 trilyon TL'ye yükseldiğini belirtti.

        "Türkiye'de blokzincir teknolojisi kullanarak dijital tahvil ihraç eden ilk banka"

        Yurt dışı finansman imkânlarını aktif olarak kullanmaya devam ettiklerini aktaran Aran sözlerini şöyle sürdürdü: "Haziran ayında 751 milyon ABD doları ve 513,5 milyon Euro tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin ettik. Finansal piyasa enstrümanlarını çeşitlendirmede öncü rol oynuyoruz. Türkiye'de blokzincir teknolojisi kullanarak dijital tahvil ihraç eden ilk banka olduk. Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) yatırımcısı olduğu 100 milyon ABD doları tutarındaki dijital tahvilin ihracıyla sağladığımız kaynağı, deprem felaketlerinden etkilenen illerdeki kişilerin, çiftçilerin, mikro ve küçük işletmelerin finansmanı için kullanacağız."

        İnovasyonu ve teknolojiyi her alanda destekleyerek geleceğin bankası olma vizyonuyla hareket eden İş Bankası, finans ve bankacılık alanında en itibarlı uluslararası yayınlardan biri olan Euromoney tarafından düzenlenen Awards for Excellence ödüllerinde, Orta ve Doğu Avrupa'nın en iyi dijital bankası ödülüne layık görüldü.

        İş Bankası, Net Sıfır Bankacılık Birliği'nin (NZBA) tanımladığı tüm karbon yoğun sektörlerde emisyon azaltım hedeflerini ilk açıklayan Türk Bankası olmuştu. İklim değişikliğiyle mücadele ve net sıfır hedefiyle yola çıkarak çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Banka, tüm karbon yoğun sektörlerde emisyon azaltım hedeflerine ilişkin yol haritalarını açıklayan ilk Türk bankası oldu. Bankanın İklim Dönüşüm Planı karbon yoğun sektörlerin tamamını içerecek şekilde genişletildi, kredi portföyünden kaynaklanan emisyonlarının yaklaşık yüzde 65'ini oluşturan sektörlerde karbonsuzlaşma hedeflendi.

        Hakan Aran, İş Bankası'nın sektördeki öncü konumu, sağlam finansal yapısı ve uzun vadeli değer yaratmaya odaklanan kapsayıcı hizmet anlayışı ile ülke ekonomisine destek olma amacını gözeterek sağlıklı büyüme politikalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

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