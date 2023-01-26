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İş Bankası, açık bankacılık uygulamasını genişletti

İş Bankası’nın 2019,'dan bu yana ticari müşterilerine sunduğu açık bankacılık hizmetini bireysel müşterilere de sunmaya başladı. Böylece banka müşterileri, İşCep ve İş Bankası İnternet Şubesi üzerinden farklı bankalardaki vadesiz hesaplarını ve kredili mevduat hesaplarını takip edebilme ve para aktarma işlemlerini yönetebilme imkanına kavuştu

Giriş: 26.01.2023 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
İş Bankası, açık bankacılık uygulamasını genişletti
İş Bankası, açık bankacılık uygulaması genişletti
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HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açık bankacılık düzenlemeleri doğrultusunda, farklı bankalarda hesabı olan bireysel ve ticari müşteriler, banka hesaplarını başka banka veya lisans almış ödeme hizmeti sağlayıcıların uygulamaları/internet siteleri üzerinden takip edebiliyor, hesaplarından para aktarma işlemlerini yönetebiliyor.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, TekCep ile Türkiye’de açık bankacılık örneğini 2019 yılında kullanıma sunmuştu. Bankanın ticari müşterileri, TekCep üzerinden diğer bankalardaki hesaplarını tek uygulama içinde görebiliyor ve bankacılık işlemlerini kolaylıkla takip edebiliyor. 2020 yılında hayata geçirilen TekPOS özelliği ile de diğer bankalardaki POS hareketlerinin günlük olarak izlenmesi imkânı sağlandı.

İş Bankası’nın bireysel bankacılıkta da kullanıma açtığı yeni açık bankacılık hizmetiyle Banka müşterileri, İşCep ve İş Bankası İnternet Şubesi üzerinden farklı bankalardaki vadesiz hesaplarını ve kredili mevduat hesaplarını takip edebiliyor, para aktarma işlemlerini yönetebiliyor.

'SEKTÖR DAHA REKABETÇİ HALE GELDİ'

Konuya ilişkin değerlendirmesinde, açık bankacılık uygulamaları sayesinde finans sektörünün daha rekabetçi ve yenilikçi hale geldiğini, tüketicilerin finansal hizmetlere daha iyi ve kişiselleştirilmiş deneyimle ulaşabildiğini vurgulayan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, şöyle dedi:

“Müşteri ihtiyaçlarını öngörerek en yeni ve ilk olanı sunma vizyonumuz kapsamında, 2019 yılında Türkiye’de bankacılık sektöründe ilk açık bankacılık hizmetini başlattık. TekCep ile ticari müşterilerimizin banka hesaplarını takip etmek için farklı platformları kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırırken, hesapların tek uygulamadan kontrol edilmesini sağladık. TCMB'nin açık bankacılık düzenlemesi sayesinde bireysel müşterilerimize de bu hizmeti sunma olanağını elde ettik. Artık hem ticari hem bireysel müşterilerimiz farklı bankalardaki hesaplarını İşCep’ten ve İnternet Şubesi’nden takip edebilecek ve para transferi yapma imkânına sahip olacak.”

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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