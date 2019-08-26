26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Mücadelenin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, “siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla perçinlenmediği sürece payidar olamayacağı” vizyonu ile kurulan Türkiye İş Bankası, 95'nci yaşını kutluyor. 26 Ağustos 1924 tarihinde 2 şube, 37 çalışan ve 1 milyon TL gibi mütevazı bir sermaye ile yola çıkan İş Bankası, Haziran 2019 itibarıyla 524,5 milyar TL’lik konsolide bazda aktif büyüklüğü ile “Türkiye’nin en büyük özel bankası” konumunda bulunuyor.
5 yıl sonra 100 yaşına basacak ve bir asrı devirecek olan bankadan kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan açıklamada, "95 yılı geride bırakan ve Türkiye’de “iktisadi bağımsızlığın adresi” olan İş Bankası, “toplumdan aldığını toplumla paylaşma” temel prensibi çerçevesinde, bundan sonra da ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sunmaya devam edecek" vurgusu yapıldı.
7.7 MİLYON KİŞİ DİJİTAL KANALLARI KULLANIYOR
Açıklamada kurumun bugün geldiği nokta itibariyle de bazı bilgiler paylaşıldı. "Müşteri ihtiyaçlarını öngörerek, en yeni ve ilk olanı sunma vizyonu ile geçmişte Bankamatikte, telefon bankacılığında, internet bankacılığında ilklere imza atan banka, müşterilerin ihtiyaçları nereye doğru evriliyorsa o yönde en hızlı, en kolay olanı ilk yapma konusunda teknoloji odaklı iş yapış biçimlerini sürekli güncelliyor" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, İş Bankası’nın dijital kanalları kullanan müşteri sayısının 7.7 milyona ulaştığı kaydedildi. Açıklamada şu detaylar yer aldı:
1930 BAŞLAYAN YURT DIŞI FAALİYETİ BÜYÜYOR
İş Bankası, kuruluşundan kısa bir süre sonra 1930’lu yılların başında İskenderiye ve Hamburg Şubelerini faaliyete geçirerek varlığını ülke sınırları dışına da taşıdı. Banka bugün yurtdışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İngiltere, Kosova, Irak ve Bahreyn’de şubeleriyle; Almanya, Hollanda, Rusya ve Gürcistan’da da iştirak bankalarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca, Çin’de ve Mısır’da temsilcilikleri bulunuyor.
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