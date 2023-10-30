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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş arkadaşını bıçakla öldürdü

        Ankara'da mesai arkadaşlarının tartışması cinayetle bitti

        Ankara'da bir iş yerinde mesai arkadaşları arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Arkadaşının bıçakladığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:37 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:37
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        İş arkadaşını bıçakla öldürdü
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        Ankara'nın Çankaya ilçesi Fakülteler Mahallesi'nde bir iş yerinde, gece mesaisinde iş arkadaşları arasında tartışma çıktı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Y.S., tartıştığı B.A.'yı bıçakladıktan sonra motosikletle kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerinin kanlar içinde yerde yatar halde bulduğu B.A., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan Y.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Motosikleti ikametinin önünde bulunan şüpheli, polis tarafından adresine yakın bir inşaatta saklanırken yakalandı.

        Gözaltına alınan Y.S.'nin ifadesinde olayın gerçekleştiği sokağa attığını söylediği suç aleti bıçak, polis ekiplerince bulunarak muhafaza altına alındı.

        Hastanede tedavi altına alınan B.A.'nın ise, tüm müdahaleye rağmen saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

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