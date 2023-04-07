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Sokakta yürürken iş arkadaşı otomobille önünü kesip bıçakladı

İstanbul'da M.H.ve yanındaki kişi, aynı fabrikada çalıştığı ve husumetli olduğu arkadaşı Ayhan Ö.'nün iş çıkışı otomobil ile önünü kesip, tekme yumruk ve sopayla darp ettikten sonra bıçakladı

Giriş: 07.04.2023 - 11:59 | Güncelleme: ABONE OL
İş arkadaşı önünü kesip, bıçakladı
DHA

İstanbul'da Ayhan Ö., sokakta yürürken önünü kesin iş arkadaşı tarafından darp edilip, bıçaklandı.

Olay, 3 Nisan Pazartesi günü Arnavutköy ilçesi Hadımköy'de meydana geldi. M.H. aynı fabrikada çalıştığı ve arasında husumet bulunduğu arkadaşı Ayhan Ö.'nün iş çıkışı otomobille önünü kesti.

Otomobilden inen M.H. ve yanındaki S.H. , Ayhan Ö.'yü yumruk tekme ve sopalarla darp etti. Bir süre sonra M.H. yanındaki bıçakla Ayhan Ö.'yü yaraladı. Ayhan Ö. ağır yaralanırken, M.H ve S.H. olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

Ayhan Ö. polisi ve sağlık ekiplerini arayarak yaralandığını söyledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırı anları ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Olay sonrası harekete geçen Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ayhan Ö'yü bıçaklayan iki kişiden M.H'yi kısa sürede yakalayarak göz altına alındı. M.H çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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