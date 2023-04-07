İş arkadaşı önünü kesip, bıçakladı

İstanbul'da Ayhan Ö., sokakta yürürken önünü kesin iş arkadaşı tarafından darp edilip, bıçaklandı.
Olay, 3 Nisan Pazartesi günü Arnavutköy ilçesi Hadımköy'de meydana geldi. M.H. aynı fabrikada çalıştığı ve arasında husumet bulunduğu arkadaşı Ayhan Ö.'nün iş çıkışı otomobille önünü kesti.
Otomobilden inen M.H. ve yanındaki S.H. , Ayhan Ö.'yü yumruk tekme ve sopalarla darp etti. Bir süre sonra M.H. yanındaki bıçakla Ayhan Ö.'yü yaraladı. Ayhan Ö. ağır yaralanırken, M.H ve S.H. olay yerinden kaçtı.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI
Ayhan Ö. polisi ve sağlık ekiplerini arayarak yaralandığını söyledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırı anları ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
POLİS KISA SÜREDE YAKALADI
Olay sonrası harekete geçen Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ayhan Ö'yü bıçaklayan iki kişiden M.H'yi kısa sürede yakalayarak göz altına alındı. M.H çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.