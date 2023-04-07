İş arkadaşı önünü kesip, bıçakladı

Otomobilden inen M.H. ve yanındaki S.H. , Ayhan Ö.'yü yumruk tekme ve sopalarla darp etti. Bir süre sonra M.H. yanındaki bıçakla Ayhan Ö.'yü yaraladı. Ayhan Ö. ağır yaralanırken, M.H ve S.H. olay yerinden kaçtı.

Ayhan Ö. polisi ve sağlık ekiplerini arayarak yaralandığını söyledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırı anları ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.