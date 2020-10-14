İş adamının şoförünü silahla yaralayan avukat tutuklandı - İSTANBUL

Selahattin D'nin avukatı İbrahim S. ile iş adamı Engin M. arasında, dün akşam Beşiktaş'ta yapılan görüşme sırasında ticari anlaşmazlık nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine arbede çıktı.Arbede sırasında avukat İbrahim S, yanındaki silahla karşı tarafa ateş etmeye başladı. Olaydan iş adamı yara almadan kurtulurken, şoförü Kutlu Muhammed O. bacağından yaralandı.Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren İbrahim S, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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