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        İş adamı Halit Yukay denizde kayboldu! Yatı parçalanmış halde bulundu

        Yalova'dan Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitmek üzere denize açılan Mazu Yachts'ın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait yat, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. Ekipler, kaybolan iş adamını bulmak için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 23:11 Güncelleme: 06.08.2025 - 01:43
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        İş adamı Halit Yukay denizde kayboldu
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        Mazu Yachts’ın sahibi iş adamı Halit Yukay, dün sabah saatlerinde Yalova’dan yatıyla Mikonos’a gitmek üzere denize açıldı. Ancak kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        Yukay’a ait lüks yat, Marmara Denizi’nde Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu. Yatın ikiye ayrılmış şekilde denizde sürüklendiği bildirildi.

        ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Halit Yukay’a henüz ulaşılamazken, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Denizde ve çevre kıyılarda yapılan aramalarda şu ana kadar Yukay’a ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.

        Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

        BALIKESİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta 23.40 sıralarında Acil Çağrı Merkezi'ne, Halit Yukay'ın (43) "Graywolf" adlı özel teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için hareket ettiğini ancak kendisinden haber alınamadığına yönelik ihbar geldiği belirtildi.

        Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi.

        "5 Ağustos Salı günü saat 14.30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir icra etmekte olan ticari bir geminin personeli tarafından deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbar edilmiş, olay mevkisine sahil güvenlik unsurları sevk edilmiştir. Görevlendirilen unsurların bölgeye intikal etmesine müteakip kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Gün boyunca, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi, 7 yüzer unsurla arama kurtarma faaliyeti devam etmiştir."

        Açıklamada, olaya ilişkin adli tahkikatın Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

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