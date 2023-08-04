Iron Maiden'ın bateristi Nicko McBrain'in felç geçirdiği ortaya çıktı
Heavy metal grubu Iron Maiden'ın davulcusu Nicko McBrain'in, felç geçirdiği ortaya çıktı. Yedi ay önce inme indiğini söyleyen McBrain, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
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İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden'ın davulcusu Nicko McBrain, ocak ayında inme geçirdiğini ve felçli kaldığını açıkladı.
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PERFORMANSINDAN ENDİŞE ETTİĞİ İÇİN HASTALIĞINI GİZLEDİ
Gerçek adı Michael Henry McBrain olan 71 yaşındaki müzisyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hastalıkla mücadelesini hayranlarına anlattı. Şu anda yüzde 70 iyileştiğini söyleyen Nicko McBrain, performansından endişe duyduğu için hayranlarına hastalığı hakkında bilgi vermek istediğini belirtti.
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Daha iyi durumda olduğunu doğrulayan bir video yayımlayan Nicko McBrain, sağlık sorunlarını ayrıntılarıyla anlatan uzun bir mesaj yazdı. "Bugün sizlere yazmamın sebebi, yaşadığım çok ciddi bir sağlık problemini sizlere bildirmek" diyen müzisyen, "Ocak ayında felç geçirdim Tanrıya şükür, TIA (Trans İskemik Atak) olarak adlandırılan küçük bir felçti" ifadelerini kullandı.
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"Beni felç etti... eşim Rebecca ve ailemin sevgisi ve desteğiyle, doktorlarım, özellikle Julie (rehabilitasyon terapistim) ve Maiden ailemin sevgisi ve desteğiyle yüzde 70'e yakın iyileşebildim" diyen Nico McBrain, "Esas olarak işimi yapmakla ve yüzde 100 zindeliğe kavuşmaya odaklanmakla ilgilendiğim için, bunu daha önce değil şimdi size bildirmenin önemli olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.
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"HENÜZ TAM OLARAK İYİLEŞMEDİM"
Nico McBrain, daha sonra "Henüz tam iyileşmedim ama Tanrı'nın lütfuyla haftalar geçtikçe daha iyi ve daha güçlü oluyorum" ifadelerini kullandı ve ardından "Şimdiye kadarki en harika ve büyülü turne için hepinize teşekkür ederim, hepiniz çok harikaydınız" diye yazdı.
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"İYİLEŞMEYE ODAKLANDI"
Iron Maiden'ın menajeri Rod Smallwood, kendisinin ve diğer grup üyelerinin, iyileşmesi sırasında yapmayı başardığı her şey için Nicko McBrain ile "çok gurur duyduklarını" söyledi.
Rod Smallwood, "Grup üyeleri ve bana göre Nicko'nun felç geçirdiğinden beri başardığı şey inanılmaz bir inanç ve irade gösterisi. Hepimiz onunla gurur duyuyoruz. O sıkı çalıştı ve iyileşmeye odaklandı" diye konuştu.
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Iron Maiden 1975'te Leyton'da bas gitarist ve şarkı yazarı Steve Harris tarafından kuruldu. Dünya çapında büyük başarı elde eden grup, 1980'li yıllar boyunca bir dizi platin ve altın albüm çıkardı. Onlardan biri olan 'The Number of the Beast', tüm zamanların en popüler heavy metal albümlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Fotoğraflar: AP, Shutterstock, Avalon