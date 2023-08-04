Iron Maiden'ın bateristi Nicko McBrain'in felç geçirdiği ortaya çıktı

"İYİLEŞMEYE ODAKLANDI"

Iron Maiden'ın menajeri Rod Smallwood, kendisinin ve diğer grup üyelerinin, iyileşmesi sırasında yapmayı başardığı her şey için Nicko McBrain ile "çok gurur duyduklarını" söyledi.

Rod Smallwood, "Grup üyeleri ve bana göre Nicko'nun felç geçirdiğinden beri başardığı şey inanılmaz bir inanç ve irade gösterisi. Hepimiz onunla gurur duyuyoruz. O sıkı çalıştı ve iyileşmeye odaklandı" diye konuştu.