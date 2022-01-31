Özge Ulusoy ve Irmak Muştu ikilisi protez tırnak hakkında ve tırnakların kırılmadan uzatılması için neler yapılacağını ve ipek kirpik, kirpiklere zarar verir mi? gibi konuları masaya yatırdılar.
Programda açıklamalar yapan güzellik koçu Irmak Muştu protez tırnaklar hakkında açıklamalar yaparken, protez tırnağın, tırnak yeme tedavilerinde kullanıldığının da altını çizdi. Protez tırnağı daha çok tırnaklarını uzatamayan, tırnak kırılma sorunu olanların ve sürekli manikür yaptırmak istemeyen hanımların tercihi olduğunu açıkladı.
Özge Ulusoy’un protez tırnağın neden günümüzde bu kadar popüler olduğunu sorması üzerine güzellik koçu Irmak Muştu “Protez tırnak aslında herkese hayatı kolaylaştırıyor. Artık protez tırnak sayesinde kadınlar bir ay boyunca oje sürme derdinden ve tırnaklarının kırılmasından kurtuluyorlar. Aynı zamanda biz kadınlar temizliğe önem verdiğimiz için elimiz devamlı suyun içerisinde oluyor. Ve bu ister istemez ojelerimizin çıkmasına neden oluyor. Ama dediğim gibi protez tırnakla bu sorun tamamen çözülüyor” diyerek cevapladı.
Özge Ulusoy programda ayrıca ipek kirpik işlemi hakkında merak edilenleri sordu. Güzellik koçu Irmak Muştu “İpek kirpik, kullanılan kirpiklerin kendi kirpikleriniz kadar hafif olduğunu, kişinin isteğine göre birlikte karar verilerek yapıldığını ve ipek kirpik kullanımında materyal ve uzmanlığın çok önemli olduğunu, kaliteli materyal ve uzman bir kişi ile çalışılması halinde ipek kirpiklerin, normal kirpiklere zarar vermediğini” belirtti.
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