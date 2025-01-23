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        Haberler Dünya İrlanda'da Michael Martin ikinci kez başbakan oldu - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İrlanda'da Michael Martin ikinci kez başbakan oldu

        İrlanda'da Fianna Fail partisinin lideri Micheal Martin, parlamentonun alt kanadında (Dail) yapılan oylamanın ardından ikinci kez ülkenin başbakanı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 19:13 Güncelleme: 23.01.2025 - 19:13
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        İrlanda'da Martin ikinci kez başbakan oldu
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        Yerel basında yer alan haberlere göre, parlamentoda yapılan oylamada, Martin, 76'ya karşı 95 oyla ülkenin yeni başbakanı seçildi.

        Martin, bugün İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'i resmi konutunda ziyaret edecek ve Higgins'in onayının ardından resmen ülkenin yeni başbakanı olacak.

        Michael Martin bugün yeni kabinesinde yer alacak bakan adaylarıyla görüşmeler yapacak ve kabine üyelerini belirleyecek.

        Martin, 2020-2022 yıllarında Fianna Fail, Fine Gael ve Yeşiller arasındaki koalisyon hükümeti döneminde de başbakan olarak görev yapmıştı.

        İrlanda'da yeni hükümetin kurulması için anlaşmaya varılmıştı

        İrlanda'da merkez sağ partiler Fine Gael ve Fianna Fail ile Bölgesel Bağımsız Grup (RİG), 14 Ocak'ta yeni hükümetin kurulması için anlaşmaya varmıştı.

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        Anlaşma kapsamında, Fianna Fail'in lideri Micheal Martin'in hükümet döneminin ilk bölümünde başbakanlık görevini üstleneceği ve daha sonra bu görevi Fine Gael'e devredeceği belirtilmişti.

        İrlanda'da 29 Kasım 2024'deki erken genel seçimlerde, merkez sağ Fianna Fail partisi yüzde 21,9 oy oranıyla 48 sandalye kazanarak birinci parti olmuştu. Mevcut Başbakan Simon Harris'in liderliğindeki merkez sağ Fine Gael yüzde 20,8 oy oranıyla 38 sandalye elde etmişti. Sol milliyetçi parti Sinn Fein ise yüzde 19 oy oranıyla 39 sandalye kazanmıştı. Bağımsızlar da yüzde 13,2 ile 16 sandalye elde etmişti.

        Seçim sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamamıştı.

        Ülkede bir önceki genel seçimler 8 Şubat 2020'de düzenlenmiş, 27 Haziran 2020'de iki merkez sağ parti Fine Gael ve Fianna Fail ile Yeşiller'in oluşturduğu üçlü koalisyon hükümeti kurulmuştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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