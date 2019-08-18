Uzun yıllar Katolik inancının en yoğun olarak yaşandığı İrlanda'da dine ilgi azaldıkça Kilise gayrimenkul satışlarını hızlandırdı. Resmi verilere göre 10 yıl önce ülkede kendisini Katolik olarak tanımlayanların oranı yüzde 85'in üzerindeyken bu oran geçen yıl yüzde 75'e geriledi.

Bu sebeple özellikle Katolik Kilisesi'ne ait eğitim kurumlarına ilgi de her geçen gün düşüyor. Ülkede Kilise, son olarak binlerce din adamı yetiştiren ruhban okulu Holy College'ın tarihi binasını ve civarındaki araziyi 95 milyon euroya sattı.

Okul başvuran olmadığı için eğitim hayatına yıllar önce son vermişti. Financial Times'ın bildirdiğine göre İrlanda'da son aylarda farklı Katolik inancına bağlı kiliseler toplam 190 milyon euroluk arazi ve mülk satışı gerçekleştirdi.

DİĞER GRUPLARI DA TEŞVİK EDEBİLİR

Emlak danışmanlık firması CBRE Ireland'ın direktörü Marie Hunt konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Son 12 ayda artan sayıda dini kuruluşun arazi sattığına şahit oluyoruz. Bu arazilere gelen talep ve önerilen fiyatlar muhtemelen diğer dini grupları da önümüzdeki 6 ayda gayrimenkul satmaya teşvik edebilir" ifadelerini kullandı.

İrlanda'da farklı dini gruplar Katolik Kilisesi'ne bağlı olsa da iç işlerinde bağımsızlar. Arazi alım-satımı gibi konulara, Vatikan'dan onay alınsa da, ülkedeki din adamları karar veriyor. Söz konusu grupların ise alttan yeni din adamı yetişmediği için yakın zamanda varlıklarını sürdürmekte zorlanabileceği belirtiliyor.

ESKİ GÜCÜNDEN ESER KALMADI

Bir zamanlar günlük hayatın ülkedeki en önemli parçalarından birisi olan Katolik Kilisesinin son yıllarda ülkedeki politik gücü de büyük ölçüde azaldı. İrlanda'da 2015 referandumunda vatandaşlar Kilisenin itirazlarına rağmen hemcins evliliğin serbest bırakılması yönünde oy kullandı. Geçen sene ise kürtajın yasallaşmasını sağlayan referandum da Kilise yine yenilgiye uğradı.

Katolik inancının zayıflamasında din adamlarının karıştığı çocuk tacizleri de etkili oldu. Resmi verilere göre kilise mensuplarının karıştığı taciz skandallarının araştırılması ve aydınlatılması için, tazminatlarla beraber toplam 1.5 milyar dolar harcandı. Katolik kurumlar bunun karşılığında devlete son 17 yılda 231 milyon euro tazminat ödedi. Bu tazminatın bir kısmı nakit kalanı ise arazi olarak ödendi.

Bu durum insanların Katolik kurumlarına inancını sarsmakla beraber, söz konusu kurumları maddi olarak da zorlamaya başladı. Kilise, ödediği tazminatlardan maddi bir darbe alırken, genel olarak ülkede yapılan bağışların da düşmesiyle emlak satışına başladı.