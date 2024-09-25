İrlanda Başbakanı Harris: Topyekun savaş riski taşıyor

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İrlanda Başbakanı Harris, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Orta Doğu'da tehlikeli tırmanış ve can kayıpları görmeye devam ettiklerini belirten Harris, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sivil bölgeleri bombalamasını ve Hizbullah'ın İsrail'deki sivil bölgelere roket atmasını "şiddetle kınadığını" bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu Haberi Görüntüle

"UÇURUMUN KENARINDAN DÖNMESİ İÇİN ÇOK GEÇ DEĞİL"

Harris, bu hafta bölgede şok edici can kayıplarının yaşandığını, ancak bu aşamada bile tarafların uçurumun kenarından dönmesi için çok geç olmadığını ifade etti.

REKLAM Başbakan Harris, "Gazze harabeye dönmüş durumda ve dünyanın yardımına muhtaç. Lübnan'da ikinci bir cephe açmak felaket olur, bölge ve dünya için derin sonuçları olacak topyekun savaş riskini beraberinde getirir." değerlendirmesinde bulundu. LÜBNAN'DA KALAN SİVİLLERE ÇAĞRI New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştüğünü ve Lübnan'ın güneyinde eksik olan barış gücüne ilişkin brifing ve durum raporu aldığını aktaran Harris, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan İrlandalı birliklerin iyi eğitimli olduğunu ve tüm protokollere uyduğunu belirtti.

​​​​​​​Harris, İrlandalı birliklerin güvenliğinin her şeyden önemli olduğunun altını çizerek şunları ifade etti: "Genel Sekreter bana koşulların sürekli olarak gözden geçirildiği ve UNIFIL'in her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olduğu konusunda güvence verdi. Durum geliştikçe yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldık. Bu arada, İrlanda hükümeti Lübnan'da kalan tüm İrlandalı sivilleri derhal ülkeyi terk etmeye çağırıyor. Bunu yapabilecek durumda olmayanlar ise Kahire'deki İrlanda Büyükelçiliğine kayıt yaptırdıklarından emin olmalıdırlar."

REKLAM İSRAİL, LÜBNAN'DA 609 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in pazartesi günü itibarıyla ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 609 kişi öldü. Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.