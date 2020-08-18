Irkçılık hayvan ve çevre için de zararlı

Washington Üniversitesinde görevli bilim insanları yaptıkları çalışmalar kapsamında, daha önce yayımlanmış 170 araştırmayı inceledi ve eşitsizliğin ekoloji üzerindeki etkilerini ele aldı.
Araştırmada, özellikle ırkçılık ve sınıfçılık gibi sosyal eşitsizliklerin biyolojik çeşitliliği ve kentlerdeki bitki ile hayvanların ekolojik sağlığını etkilediği saptandı.
Bilim insanları, araştırmalarında ayrıca bilim camiasına biyolojik araştırmaların dönüştürülmesi ve doğal çevrenin korunması için çevresel adalete ve ırkçılık karşıtı uygulamalara odaklanmaları çağrısı yaptı.
Araştırmada, daha önce yayımlanan çalışmalara atıfta bulunularak ırkçılık ve diğer eşitsizliklerin ABD'de biyolojik çeşitliliği azalttığı, kentsel ısı adası etkisini ve iklim sorunlarının etkilerini artırdığı belirtildi.
ABD genelindeki büyük kentlerde, düşük gelirli ve ırksal azınlık durumundaki kişilerin oturduğu bölgelerde az ağaç olduğuna dikkat çekilen araştırmada, ağaçlarla kaplı alanların azalmasının hava sıcaklıklarının yükselmesi ve bitki ile hayvan çeşitliliğinin azalması anlamına geldiği vurgulandı.
Araştırmada, söz konusu bölgelerin, zenginlerin ve beyazların çoğunlukta olduğu alanlara oranla sanayi atıkları veya çöplüklerine daha yakın olma eğilimi taşıdığı aktarıldı.
Ağaçların az olduğu bölgelerin daha sıcak, daha kirletilmiş olduğu ve buralarda hastalık taşıyan böceklerin de oldukça çok bulunduğu kaydedilen araştırmada, bu gibi ekolojik farklılıkların kaçınılmaz surette insan sağlığı ve refahını etkilediğine dikkat çekildi.
Araştırmaya öncülük eden ABD'nin Washington Tacoma Üniversitesinde görevli Yardımcı Doçent Christopher Schell, ırkçılığın dünyayı tahrip ettiğini ve birbirlerine karşı davranma şeklinin doğal yaşama karşı yapısal şiddet olduğunu söyledi.
Michigan Üniversitesi ve California Üniversitesinin Berkeley Kampüsünden bilim insanlarının da katkı sağladığı araştırmanın sonuçları, "Sciencemag" adlı internet sitesinde yayımlandı.
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