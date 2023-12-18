Irkçı taraftara ömür boyu men cezası

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Organizasyondan yapılan açıklamada, 15 Aralık'ta iki takım arasında oynanan maç sırasında hakeme ırkçı söylemde bulunduğu tespit edilen taraftarın, bir daha maçlara alınmayacağı belirtildi.

Ev sahibi Olympiakos Kulübü de olayın ardından taraftarın satın aldığı kombine biletin iptal edildiğini ve maçlara bir daha alınmayacağını duyurdu.