Irkçı söylemlerle gündeme gelen Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Steve King, mensubu olduğu Kongre Adalet ve Tarım komitelerinden çıkarıldı. Temsilciler Meclisi azınlık lideri Kevin McCarthy, alınan karara ilişkin diğer Cumhuriyetçi Yürütme Kurulu liderleriyle beraber basına açıklamalarda bulundu.

Iowa eyaleti vekili King'in geçen hafta New York Times'a verdiği bir demeçte ırkçı ifadeler kullanmasının kabul edilemez olduğunu belirten McCarty, "116. Kongrenin hiçbir komitesinde Steve King ile yan yana oturmayacağız." ifadesini kullandı. Steve King ise sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürdü.

King, "Lider McCarthy'nin şahsımı komitelerden çıkarma kararı gerçeği görmezden gelen siyasi bir karardır." dedi. Temsilciler Meclisi görevinden istifa etmeyeceğini belirten King, Iowa halkını temsil ettiğini ve "doğruları söylemeye devam edeceğini" dile getirerek, iki yıllık görevine sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

AA'nnı haberine göre; ırkçı söylemleriyle tanınan King, geçen hafta New York Times gazetesine ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin Meksika sınırına örmeyi planladığı duvar ve göçmenliğe ilişkin açıklamalarda bulunurken, ABD'li beyaz ırkın tehlike altında olduğunu söylemiş, "Beyaz milliyetçi, beyaz üstünlükçü, Batı medeniyeti kavramları niye bu kadar rahatsız ediyor ki?" ifadelerini kullanmıştı.

King, daha önce de Twitter'dan Neo-Nazi'yi öven paylaşımlarda bulunmuş, "çalışmayıp çocuk doğurmakla" suçladığı Meksikalı göçmenleri kısırlaştırıcı programlara tabi tutulmasını önermişti. King, ayrıca Temsilciler Meclisindeki bir konuşmasında sınıra örülecek duvarın üst kısımlarına da elektrikli tel çekilmesini teklif etmişti.