Mert Alaş ile Irina Shayk, dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi Antalya'ya da gelip birlikte bir çekim gerçekleştirmişlerdi.



Alaş da geçtiğimiz ocak ayında Irina Shayk'ın yeni yaşını birlikte çekilen bir pozlarını paylaşarak kutlamıştı.