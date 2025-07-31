Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Irina Shayk ile Michele Morrone, reklam aşkına - Magazin haberleri

        Irina Shayk ile Michele Morrone, reklam aşkına

        Irina Shayk ile Michele Morrone'nin ateşli öpüşmesini görenler, yeni bir aşk başladığını sansa da hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı çok geçmeden anlaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 15:19 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göründüğü gibi değil
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü Rus model Irina Shayk ile İtalyan oyuncu Michele Morrone, Napoli sokaklarında dudak dudağa yakalandı. Görenlerin, yeni bir aşk olarak yorumladıkları öpüşme, aslına bakılırsa hiç de göründüğü gibi değil.

        Zira ateşli öpüşmenin; Irina Shayk ile Michele Morrone'nin birbirlerine duydukları aşkın göstergesi değil, milyonlarca liralık kaşenin karşılığı olduğu çok geçmeden anlaşıldı.

        REKLAM

        39 yaşındaki Irina Shayk ile 34 yaşındaki Michele Morrone'nin öpüşmesi tamamen profesyonel. Shayk ile Morrone, rol aldıkları bir reklam filminin senaryosu gereği Napoli sokaklarında dakikalarca öpüştü. Çekimlerde kaç tekrar yapıldığı ise bilinmiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Irina Shayk
        #Michele Morrone
        #öpüşme

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Habertürk Anasayfa