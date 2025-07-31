Irina Shayk ile Michele Morrone, reklam aşkına

Ünlü Rus model Irina Shayk ile İtalyan oyuncu Michele Morrone, Napoli sokaklarında dudak dudağa yakalandı. Görenlerin, yeni bir aşk olarak yorumladıkları öpüşme, aslına bakılırsa hiç de göründüğü gibi değil.

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Zira ateşli öpüşmenin; Irina Shayk ile Michele Morrone'nin birbirlerine duydukları aşkın göstergesi değil, milyonlarca liralık kaşenin karşılığı olduğu çok geçmeden anlaşıldı.

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39 yaşındaki Irina Shayk ile 34 yaşındaki Michele Morrone'nin öpüşmesi tamamen profesyonel. Shayk ile Morrone, rol aldıkları bir reklam filminin senaryosu gereği Napoli sokaklarında dakikalarca öpüştü. Çekimlerde kaç tekrar yapıldığı ise bilinmiyor.