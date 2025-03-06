Irina Shayk, farklı büstiyeri ile dikkat çekti
Rus model Irina Shayk, sosyal medya hesabında paylaştığı sıra dışı siyah büstiyerli pozlarıyla dikkat çekti
28 Şubat'ta başlayan ve 8 Mart'ta sonlanacak olan Rio Karnavalı'nda dünyaca ünlü model Irina Shayk da katıldı.
Rio de Janeiro kentinde düzenlenen karnaval için Brezilya'da bulunan Irina Shayk, sosyal medya hesabından çeşitli paylaşımlarda bulundu.
Rus modelin, yaptığı o paylaşımlarda siyah büstiyeriyle verdiği pozlarla dikkat çekti.
Irina Shayk'ın bu paylaşımları sosyal medyada farklı yorumların yapılmasına yol açtı; kimileri beğenirken, kimileri ise gereksiz ve dikkat çekmeye yönelik buldu.
Fotoğraflar: Instagram