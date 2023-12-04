İrfan Can Kahveci şov devam ediyor!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 ile geçen Fenerbahçe, zirve yarışında hataya yer vermedi. Sarı-lacivertlilerin yıldızı İrfan Can Kahveci gol ve asistlerine devam ederken taraftarlardan da sevgi gösterisi geldi
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 ile geçen Fenerbahçe, zirve yarışında hataya yer vermedi. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, gösterdiği gol katkısına devam etti.
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Bu sezon kariyerinin gol yollarında en iyi dönemini geçiren 28 yaşındaki oyuncu, ligde şu ana dek 5 gol 3 asistle oynarken, Avrupa'da da 4 gol bulmuştu.
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İrfan Can, müsabakanın 42. dakikasında attığı golle ligdeki 6. golüne ulaştı. Başarılı orta saha, Süper Lig’de de 3 asist üretti.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 golü bulunan İrfan, bu sezon 10. kez gol sevinci yaşadı.
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Fenerbahçeli taraftarlar, oyuncuları İrfan Can Kahveci'ye sevgi gösterisinde bulundu.
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Karşılaşma öncesinde İrfan lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, futbolcunun 42. dakikadaki golünün ardından oyuncuya alkış ve tezahüratlarla destek oldu.
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