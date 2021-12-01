Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin tek golünün asistini yapan İrfan Can Kahveci, PFDK'ya sevk edilince sarı-lacivertli camia bu durumu şaşkınlıkla karşılamıştı. TFF'den yapılan açıklamada milli futbolcu "saldırı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca tedbirli olarak sevk etti. Sevkin perde arkası da ortaya çıktı.

İlk yarı sonunda Fenerbahçe ve Göztepeli futbolcular soyunma odasının yolunu tutarken İrfan Can Kahveci ile Göztepeli Atakan Çankaya arasında tansiyon bir anda yükseldi. İki futbolcu arasında tartışma yaşanırken TFF gözlemcisinin bu durumu not ettiği ve sevkin bu nedenle gerçekleştiği belirtildi.

KURAL NE DİYOR?

İrfan Can Kahveci, Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesinden tedbirli olarak sevk edilirken Atakan Çankaya ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesinden sevk edildi. Söz konusu maddelerden ceza gelmesi halinde Atakan Çankaya 1 ila 3 maç arası men cezası; İrfan Can Kahveci ise 5 ila 10 maç arası ceza alacak.