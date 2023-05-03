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İrfan Can Kahveci'nin cezası açıklandı!

PFDK, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi. İrfan Can, Trabzonspor maçını kaçıracak

Giriş: 03.05.2023 - 01:08 | Güncelleme: ABONE OL
İrfan Can Kahveci'nin cezası açıklandı!
HABERTURK.COM

PFDK, İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verildiğini açıkladı.

TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 02.05.2023 tarih ve 60 sayılı toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

Kurulumuza 02.05.2023 tarihinde sevk edilen FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ ile ilgili olarak kulüp vekili tarafından 03.05.2023 tarihli müsabakaları gerekçe gösterilerek 02.05.2023 tarihli itiraz ve talepleri neticesinde müsabaka tarihi dikkate alınarak dosya gündeme alınmış ve aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ’nin, 29.04.2023 tarihinde Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

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