Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımımız'ın Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 3. maçında Rusya ile 1-1 berabere kaldığı maçın kadrosunda yer almadı. Milli Takım kafilesinde olduğu açıklanan İrfan Can Kahveci'nin Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında forma giymesi kafaları karıştırırken, konuyla ilgili olarak Başakşehir Kulübü resmi bir açıklama yayınlandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Takım kadrosuna davet edilen İrfan Can'ın 1 Ekim Perşembe günü maske ve mesafe kuralları dahilinde aynı mekanda bulunduğu bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine konunun A Milli Takım Sağlık Ekibi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu ile paylaşıldığı bildirildi.

Milli futbolcunun tedbir kapsamında izolasyonda tutulduğunun aktarıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Belirtildiği üzere şüpheli temas sırasında tüm kurallara uyulmuş olmasına rağmen, risk alınmaması adına verilen ortak karar neticesinde oyuncumuz 6 gün süre ile izolasyonda tutulmuştur. Oyuncumuzun şüpheli temas günü, 2 gün sonrası ve 6 gün sonrası yapılan PCR test sonuçları negatif çıktıktan sonra A Milli Takım sağlık ve idari ekipleri bilgilendirilmiş olup, oyuncumuzun milli takım kadrosuna tekrar çağrıldığı veya çağrılacağı yönünde tarafımıza resmi bir haber ulaşmadığı için oyuncumuz 7. günde takım antrenmanlarımıza katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun, izolasyon süresini doldurduktan sonra Kasımpaşa ile oynayacağımız hazırlık maçından iki gün önce yapılan testi de dahil olmak üzere 4 PCR testi negatif çıkmıştır. Tüm süreç, sonuçlar ve bilgiler A Milli Takım idari ve sağlık ekipleri ile anında paylaşılmıştır."