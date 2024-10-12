İrfan Can Kahveci: Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi

A Milli Takımımıza Karadağ karşısında galibiyeti getiren golü atan İrfan Can Kahveci, maçı değerlendirdi.

"KADINLAR BİZİM BAŞIMIZIN TACI"

İrfan Can Kahveci, "Bugün Dünya Kız Çocukları günü, biricik anneme, ablama, eşime ve ülkemizdeki tüm kadınlara minnettarlığımı sunuyorum. Bu sözlerle başlamak istiyorum. Kadınlar bizim başımızın tacı." sözleriyle konuşmasına başladı.

"KARİYERİMİN EN KOLAY GOLLERİNDEN BİRİYDİ"

Kariyerinin en kolay gollerinden birini attığını söyleyen Kahveci, "Böyle maçlar zor oluyor. Karadağ'ı tarihimizde iki farklı yenememiştik, tek farkla kazandık. Bu tarz maçlar oluyor. Kazandığımız için mutluyuz. Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi, mutluyum." ifadelerini kullandı.