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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Kahveci: İstanbul'da turu atlayacağız - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Kahveci: İstanbul'da turu atlayacağız

        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, 3-2 kaybedilen Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 22:40 Güncelleme: 11.04.2024 - 22:40
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        "İstanbul'da turu atlayacağız"
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        İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk ayağında 3-2 kaybedilen Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Turu geçeceklerine inandığını söyleyen İrfan Can, "Bugün buradan avantajlı bir skorla dönmek istiyorduk. İlk yarıda takımca ikinci topları alamadık, yumuşak kaldık. 3-0'dan sonra 3-3 bile yapabilirdik. İnanıyorum ki İstanbul'da turu atlayacağız. İlk yarı tüm takım halinde yumuşak kaldık, değişikliklerden değil. 3-0'dan sonra uyanmış gibiydik." dedi.

        Sezonun gidişatını değerlendiren İrfan Can, "Uzun bir maraton var önümüzde hem lig hem Konferans Ligi. Her maç değişik oyuncular oynayabiliyor. Tüm arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah ikinci maçta turu geçeceğiz. Fiziksel anlamda iyiyim. Fizik olarak geliştim. İlk yarıdaki pozisyonda Bright kramponunu değiştirsin diye yere yattım, onu görmemiş olabilirsiniz. İstanbul'da turu atlayan taraf olacağız, inanıyorum!" sözlerini sarf etti.

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