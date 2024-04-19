İrfan Can Kahveci'den Olympiakos maçı sonrası açıklama: "Ligde şampiyon olacağız"

Fenerbahçe, 3-2 yenildiği ilk maçın rövanşında Olympiakos'u 1-0 yense de penaltılarda rakibine 3-2 mağlup olunca UEFA Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. Fenerbahçe'nin müsabakadaki tek golünü kaydeden milli futbolcu İrfan Can Kahveci, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci, "Çok üzgünüz, maça iyi başladık. Erken golle 2, 3-0 yapabilirdik. Yarı finale çıkmak istiyorduk. Atmamız gerekiyordu ama atamadık." dedi.

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Avrupa'da 6. golünü kaydetti ama bu gol, sarı-lacivertlilere turu getirmeye yetmedi.

Yıldız oyuncu sözlerini, ''Penaltılarda olmaması bizi çok yordu. Pazartesi maçımız var. Önümüze bakacağız. Şampiyonluk şansımız yüksek. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah ligde şampiyon olacağız." şeklinde noktaladı.

Bu sezon oldukça etkili bir performans ortaya koyan ve en golcü sezonunu yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, ligde de şu ana dek 10 gol bulmuştu.

İlk maçta da Olympiakos filelerini sarsan İrfan, bu sezon toplamda 16. golüne ulaştı.