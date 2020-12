Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasındaki zorlu Trabzonspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerken sarı-kırmızılılarda Oğulcan Çağlayan, 55. dakikada takımını 2 farklı üstünlüğe taşıyan golü attı.

Maçtan sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Oğulcan'a övgüler yağdı. Genç futbolcuya bir övgü de Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci'den geldi. İrfan Can, paylaşımına "Zlatan'ım benim be. Maşallah" yorumunu yaptı.