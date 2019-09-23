Medipol Başakşehir'in Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından değerlendirmelerde bulunan İrfan Can Kahveci, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

90 dakikayı yorumlayan İrfan Can, "Elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye de çalışıyorum. Bu skoru koruyabilirdik, rakip de üstümüze gelmiyo

rdu aslında. Pas yapabilsek daha çok gol atıp bitirebilirdik" dedi.

Maçın hakemi Suat Arslanboğa'yı da eleştiren genç yıldız,. "İlk yarıda bir pozisyon var, rakip 10 kişi de kalabilirdi. Vermedin, bari VAR'dan bak. Ona da bakmadan hemen maçı bitiriyorsun. Bize gelince veriyorsunuz hemen." ifadelerini kullandı.

"TAM OLARAK UYUM SAĞLAMADIK"

Okan Buruk ile yeni dönemlerini ve 5 haftada topladıkları 5 puanı da değerlendiren İrfan Can, "Tam olarak uyum sağladık diyemem. Çok farklı bir oyundan farklı bir oyuna geçtik. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı söyleyebilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.