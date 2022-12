Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, "Bir insan gelir bir ülkenin kaderini değiştirir, hoca öyle bir insan, inşallah uzun yıllar devam eder" dedi. Fenerbahçe, kupa ve lig maçlarının hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürüyor. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen idman sonrası sarı-lacivertli futbolcu İfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. Antalya kampının güzel geçtiğini kaydeden İrfan Can, "Hazırlık maçlarını lig maçı gibi geçirdik. Takım içinde güzel arkadaşlık var. Size yansıyor zaten güzel bir kamp geçirdiğimizi düşünüyorum. Verimli bir kamp oldu bizim için" diye konuştu.