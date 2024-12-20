İrfan Can Eğribayat: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz
Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, deplasmanda Eyüpspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, konuk oldukları İkas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma hakkında konuşan 26 yaşındaki kaleci "Çok üzgünüz. Puan kaybettik. Taraftarlardan özür diliyoruz. Çok da iyi oynamadık. Birazcık daha fazla mücadele etmemiz lazım. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.