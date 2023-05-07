Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe

İrfan Can Eğribayat'tan tepki: Fenerbahçe düşmanlığı niye var?

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Giresunspor mücadelesinin ardından açıklamalar yaptı ve maç sonrasında çalınan şarkılara tepki gösterdi

Giriş: 07.05.2023 - 21:37 | Güncelleme: ABONE OL
İrfan Can Eğribayat'tan tepki: Fenerbahçe düşmanlığı niye var?
HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk olduğu deplasmanda 2 puan bırakırken sarı-lacivertlilerin kalecisi İrfan Can Eğribayat maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Mücadelenin sonrasında çalınan şarkılara tepki gösteren file bekçisi "Maçla ilgili konuşulacak bir şey yok. Maç sonunda yaşananları gördünüz. Saçma saçma müzikler. Fenerbahçe düşmanlığı niye var? Her oynadığımız takım bize düşman oluyor. Giresunspor'la ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ceza almaktan da korkuyorum." ifadelerini kullandı.

İrfan Can sözlerini "Türk futbolunun neden gelişmediğinin örneğini bugün gördük. Camia olarak bugün yapılanları unutmayacağız. İnşallah bir daha Giresun'dan geçmeyiz" diyerek noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Zindan Mağarası ziyaretçilerini ağırlıyor
Zindan Mağarası ziyaretçilerini ağırlıyor
7 Mayıs Süper Loto sonuçları...
7 Mayıs Süper Loto sonuçları...
2023 KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuç tarihi!
2023 KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuç tarihi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.