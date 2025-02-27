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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat: Rahmetli babamı gururlandırmak için... - Futbol Haberleri

        İrfan Can Eğribayat: Rahmetli babamı gururlandırmak için...

        Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Türkiye Kupası'nda 4-1 kazanarak çeyrek finale yükseldikleri Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rahmetli babamı gururlandırmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 18:38 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:38
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        "Rahmetli babamı gururlandırmak için..."
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        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son haftasında Gaziantep FK'yı 4-1 yenerek çeyrek finale kalan Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, galibiyeti değerlendirdi.

        "MOURINHO BANA GÜVENİYOR"

        Karşılaşmayı değerlendiren Eğribayat, "Fenerbahçe'ye geldiğimden beri her oynadığım maçta elimden geleni yapıyorum. Hocalarım fırsat verirse devam edip oynuyorum, vermezse bekliyorum. İyi bir ivme yakaladım çok şükür. Hocamız da bana güveniyor, güvenini hissettiriyor sağ olsun. Devam edeceğiz. Livakovic döndü ama artık hocanın kararı. Sadece kalede değil her mevkide ciddi rekabet var. 3 kulvarda da şansımız var, devam edeceğiz. Bu maç çeyrek finali evimizde oynamak açısından önemliydi. Deplasmana gitmeyeceğiz, kendi taraftarımızla oynayacağız. Takım olarak iyi mücadele ettik, ileride usta ayaklar iyi bitirdi. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        "RAHMETLİ BABAMI GURURLANDIRMAK İÇİN..."

        Volkan Demirel'in 'Fenerbahçe'de birinci kaleci olur' sözleri üzerine ise İrfan, "Öncelikle kulübümüzün efsane kaptanı Volkan Ağabey'e teşekkür ederim. Babalarımızı yakın zamanda kaybettik. Birbirimizi aradık, teselli verdik, kolay bir dönem değildi. Güzel konuşmalarımız oldu. Bana böyle devam et dedi. Aynı şekilde devam ediyorum. Hem taraftarlarımızı hem rahmetli babamı gururlandırmak için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

        "MİLLİ TAKIM HOCALARIMIZIN KARARI"

        Son olarak 26 yaşındaki kaleci, "Milli Takım hocalarımızın kararı. Ben sahada elimden geleni yapıyorum. Oynamaya devam ettiğim sürece beni de değerlendirmek isterler inşallah." sözlerini sarf etti.

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