İrfan Can Eğribayat özür diledi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Maçın ardından futbolcular soyunma odasına giderken Göztepeli taraftarlar ile kaleci İrfan Can Eğribayat arasında sözlü tartışma yaşanmıştı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan İrfan Can Eğribayat, kulüp personeli ve takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Bugün ise Göztepe Spor Kulübü, disiplinsiz davranışları sebebiyle İrfan Can Eğribayat'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Kadro dışı haberinin ardından İrfan Can Eğribayat da sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklamada bulunarak özür diledi. İrfan Can Eğribayat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"2020-21 sezonu itibariyle formasını terlettiğim Göztepe Spor Kulübü ile çıktığım son maç olan Alanyaspor karşılaşmasında yaşanan hadiselere açıklık getirmek istiyorum. Kamuoyunun da bildiği üzere geçtiğimiz aylarda bebeğimiz hayatını kaybetti. Bu olayin ardından haliyle en hassas noktamız kızımız olmuştur. Kızımızı kaybettikten üç maç sonra Adana Demirspor karşılaşmasında, aynı sorunları yaşadım. Tüm taraftarlar toplu bir şekilde bana tepki gösterdiler. O maçta ise profesyonelliğimi koruyup maç süresince ve sonrası elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu üzücü olayların yaşandığı Alanyaspor karşılaşmasında maç boyu devam eden tepkiler, vefat eden kızımın üzerinden beni yaralamaya çalışıp, argo kelimeler kullanan insanlar oldu. Maç bitene kadar sükûnetimi korumaya gayret ettim, sakince soyunma odasına giderken ağır ithamlarla karşılaştım, bir insan olarak sabrım tükendi, kayıtsız kalamadım. Yaşadığım olaylardan dolayı öncelikle her koşulda yanımda olan desteğini hep hissettiren sayın başkanımız Mehmet Sepil'den, kulüp yöneticilerimizden, takım arkadaşlarımdan, Göztepe ve Türk Futbol Camiasından özür dilerim."
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