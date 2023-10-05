İrfan Can Eğribayat 5 maç sonra 11'de
Fenerbahçe'de file bekçisi İrfan Can Eğribayat, 5 maç sonra ilk 11'de forma giydi
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, 5 maç sonra ilk 11'de yer aldı.
Sarı-lacivertli takımla geçen sezonun son bölümünde iyi bir grafik sergileyen 25 yaşındaki kaleci, bu sezona da iyi bir başlangıç yapmıştı.
Hırvat kaleci Livakovic'in transferinin ardından yedek kalan İrfan Can, ligde 4, Avrupa'da ise 1 maça kulübede başlamıştı.
İrfan Can, 5 maç aranın ardından yeniden ilk 11'de oynadı.