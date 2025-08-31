İrfan Can'dan Mourinho açıklaması
Fenerbahçe'nin oyuncularından İrfan Can Kahveci, 3-1'lik Gençlerbirliği galibiyetinin ardından görevine son verilen teknik direktör Jose Mourinho'yla ilgili açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından İrfan Can Kahveci, açıklamalarda bulundu.
"TARAFTARIMIZ HEP ARKAMDA"
Milli futbolcu, "Bugün güzel bir oyun ortaya koyduk ilk yarı. Ne desem bilmiyorum yani. Biliyorum ki taraftarlar hep arkamda. Oyundan çıkarken bağırdılar, bu beni çok duygulandırdı. Onlara bir başarı borcumuz var. Biz buradayken onlara bu borcumuzu, şampiyonlukları inşallah vereceğiz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasınlar. Onları çok seviyoruz. Elimizden geleni yapacağız." dedi.
JOSE MOURİNHO AÇIKLAMASI
İrfan Can Kahveci, "Mourinho ayrılığı sonrası gözler sana çevrildi. Neler söylersin?" sorusunun ardından, "Ben kendimi hep hazır tuttum. Fenerbahçe için her zaman her şeyimi veririm. Hocalar, futbolcular gider ama aslolan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe hiç vazgeçmez. Arkamızda olsunlar. Hocamız gitti. Ona da teşekkür ederiz. Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz. Taraftar arkamızda olsun. Oyundan çıkarken taraftarlar ismimi bağırdı, çok duygulandım. Tüm oyuncularımızın arkasında dursunlar. Elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.