VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, bugün deplasmanda aldıkları 3 puandan dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında 2-0 öne geçmemiz lazımken 17'nci dakikada geriye düştük akabinde orta sahamızdaki hatadan dolayı skor 2-0 oldu. Buna rağmen oyundan düşmedik kendimizi toparladık ve golleri bulduk" diye konuştu.
"KAZANACAĞIMIZ ÇOK ŞEYLER VAR"
Kazandıkları için mutlu olduklarını ancak bu şekilde galibiyet istemediklerini kaydeden Canel, "Biz böyle galibiyet istemiyoruz. Biz oyunu oyun gibi oynayıp üzerine koyarak seyircilere daha güzel bir oyun seyrettirmek istiyoruz. Kazanacağımız çok şeyler var. Her hafta üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz" şeklinde konuştu.
İRFAN BUZ: YEDİĞİMİZ GOLLER BİZE YAKIŞMAYAN GOLLERDİ
Öznur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Karagümrük müsabakasında gerçekten çok istekli ve coşkulu başlamak istediklerini belirterek, "Bizim lehimize giden müsabaka şöyle söyleyeyim; gollerimize de baktığımız zaman gerçekten güzel de goller attık. Varyasyonlu goller öyle söyleyeyim. Tesadüf, çarptı girdi falan değil. İyi başladık. 1'inci golde soldan müthiş bir orta harika bir vuruş, kanat varyasyonu ikinci vuruşta ikinci golde de aynı şekilde, 3'üncü gole de baktığımız zaman gerçekten Mounir Chouiar'in müthiş bir golü var burada. Araya attığı top da çok güzeldi. Baktığımız zaman yediğimiz golü 2-1'den Wallace kaydı, üstüne vurdu kontrpiyede kaldı 2-1, tamam. Yine dediğim gibi 3-1 öne geçtik fakat 3-2'de de adam paylaşımında adam adama olman gerekiyor. Gol yedik neyse 3-2 içeriye girdik, tabii ki devam etmek istedik. Oyunumuzu tutarak gol pozisyonları geleceğini de düşünüyorduk bizim açımızdan rakip tabi iyi pas yapan iyi bir takım. Biz de burada pozisyonları geçiş oyunlarındaki pozisyonları yakalayarak golü attıktan sonra daha iyi durmamız gerektiğini söylemiştim, nitekim bir pozisyon da geldi Adem'in ofsayt penaltı pozisyonu. Ancak maçın kırılma anı dakika 61'de penaltı pozisyonu. Penaltı pozisyonundan sonra kolay değildi 3-2. Çünkü çok erkendi 61'inci dakikada. Orada 3'üncü golde de yine top aslında bizde olması gerekirken 3-3'ü yedik. 4'üncü golde de 3 tane arkadaşımızın arasında kafayla golü buldu ve 4-3 Karagümrük kazandı. Şimdi oyuna yaptığınız isteğiniz, coşkunuz, arzunuz, iyi oynamak, golleri atmak, kazanmak vardı, oyuncular gerçekten ellerinden gelen mücadeleyi verdiler. Ancak yediğimiz goller de bize yakışmayan gollerdi" diye konuştu.
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