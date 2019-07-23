1’inci etap çalışmalarını Bolu’da yaptığı kampta sürdüren Samsunspor’da Teknik Direktör İrfan Buz, kamp, transferler ve hedefler hakkında açıklamalarda bulundu. Samsunspor’un potansiyelinden ve ideallerinden bahseden Buz, ilk olarak 1. Lig’e çıkmak istediklerini açıkladı.

“1. HEDEFİMİZ, TFF 1. LİG'E ÇIKMAK”

Hedeflerinin net olduğunu belirten Buz, “Hedefleri net olan bir camiaya geldik. Proje olarak burada 3 sene imzaladık. Hedeflerimiz net. Özellikle bu sene çok zor olan bu ligden çıkmak. Ondan sonra önümüzdeki yılda iyi bir yapılanmayla birlikte hedef olarak devam etmek. Samsunspor, güzel bir camia, çok köklü bir camia. Taraftarıyla, stadıyla, şehriyle birlikte çok önemli bir kulüp. İnşallah önümüzdeki yıllarda Süper Lig’de olacağımızı düşünüyoruz. Başkanımız İsmail Uyanık, çok önemli bir başkan ve çok tecrübeli. Samsunspor şirketleşti. Yıldırım Holding’in başında Yüksel Yıldırım. Çok değerli insanlar bir araya geldi. Birinci hedefimiz çok zor olan bu ligden çıkıp TFF 1. Lig'de devam etmektir. Ondan sonraki hedefleri orada devam ettireceğiz” dedi.

“BU LİGDE HİÇ ÇALIŞMADIM”

Samsunspor projesine inandığını ve bu ligde çalışmayı kabul ettiğini ifade eden İrfan Buz, “Nokta transferler yapmak istedik. Son olarak Gazişehir Gaziantepspor’dan Yalçın Kılınç’ı aldık. Transferlerimiz çok değerli. Bu ligde oynadığınızda homojenik bir yapıya sahip olmanız gerekiyor. Ligi de bilmeniz gerekiyor. Aslında ben bu ligde hiç çalışmadım. Benim içinde daha farklı. Ama ciddi bir proje olduğu için cesaretle bunun üzerine gitmek istedim. Gerçekten beni heyecanlandırdı ve çok da mutluyum. Bu ligde önemli olan doğru, homojenik bir yapıya sahip olmanız gerekiyor. Çünkü fiziki şartlar, özellikle deplasmana çıktığınız zaman çok çok farklı oluyor. Ondan dolayı doğru ve önemli transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Bu ligden ve üst ligden futbolcularla birlikte, kendi değerli olan futbolcularımızı önümüzdeki dönem herkes görecek. Samsunspor’un kendisine ait sahip olduğu değerli futbolcuları da herkes görecek. Bizim için önemli olan bu sene buradan çıkmak. Bunu da başaracağımıza kesinlikle inanıyorum. Çok değerli insanlar bir araya geldi. Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal, Teknik Menajerimiz Yücel Uyar ile birlikte diğer arkadaşlarımız da çok iyi çalışıyor. Hedeflerimize ulaşacağımıza kesinlikle inanıyorum” diye konuştu.

Son olarak Bolu kampını değerlendiren Buz, şunları söyledi:

“Parametrelere baktığınızda Samsun’un her şeyi var. Stadyumu güzel, taraftarı güzel. Büyük bir taraftara sahip köklü bir kulüp. Çok iyi çalışıyoruz. Ortamımızı güzel. Samsun’da bir adaptasyon sürecini geçirdik ve Bolu’ya geldik. Sonradan yine Samsun’da, oradan da Erzurum’a geçeceğiz. Erzurum’dan sonra da Allah nasip ederse eylülde lige başlayıp ilk maçımızı aldıktan sonra yolumuza devam etmek istiyoruz.”