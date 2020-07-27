TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Adana Demirspor'a 0-0'ın rövanşında 4-1 kaybederek elenen Bursaspor'da, Teknik Direktör İrfan Buz'un kulüpten ayrıldığı öğrenildi.

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