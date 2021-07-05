Yeni Malatyaspor, 2021-2022 hazırlıklarını Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketiyle başlayan antrenman çift kale maçla sona erdi. Doğu Anadolu ekibi, 2 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için 8 Temmuz Perşembe günü Bolu Abant’ta top başı yapacak.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, sezon öncesi yapılan hazırlıkların önemine değinerek, “Çok mutluyuz, ligde kalmak bizim için çok çok önemliydi. Antrenmanlarımız çok güzel geçti, bu günde bitiriyoruz. Bundan sonra 2 günlük bir izin var. Ayın 8’inde Bolu’da buluşuyoruz. İki etap olacak Bolu’da orada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her şeyden evvel 12 tane oyuncumuz bizden ayrıldı. Revizyon oluyor, baya giden oldu. Önümüzdeki yıl için her zaman sezon başı çok önemlidir. Neden önemlidir, sezonun temelini atıyorsunuz. Sistem açısından bizde, yönetimimizde, takımımızla, transfer komitemizle birlikte istişare içerisine girdik ve çalışmalarımız sürüyor. Transfer çalışmalarımız gerçekten titizlikle sürüyor, onu söyleyebiliriz” dedi.
Transfer komitesine verilen listedeki bazı futbolcularla imza aşamasına gelindiğinde değinen Buz, “Son çeyrekte Lig’de kalma mücadelesi verdiğimiz için planlamayla ilgili sıkıntılar olabiliyor, zaman açısından. Tabii ki bizim sunduğumuz oyuncular tartışılacak oyuncular değiller. Aabid ve Hadadi çok önemli futbolcular, takımıza kattık. Verdiğimiz listede yer alan bu oyuncuları kadromuza kattık ve daha oyuncularımız var. Onlarla baya aşama kaydedildi, onlarla imza aşamasına gelme durumu oldu. İnşallah onlarla birlikte takımımıza güç katacağız. Yeni Malatyaspor olarak önemli oyuncuları kazandırmak istiyoruz ama aynı zamanda gençlerimize de önem vermek istiyoruz” dedi.
2020 -2021 yılında en fazla gol atan yerli oyuncunun Yeni Malatyasporlu Adem Büyük olduğuna dikkat çeken Buz, “Bu sene yurt içinde en fazla gol atmış yerli oyuncuyu kendi bünyemizde barındırıyoruz. 17 tane gol, az gol değil. Bazen penaltı sayısını Adem Büyük’de söylüyorlar. Olayın içerisinde yine Adem Büyük var yani. Önemli bir futbolcu ve bana göre de milli takımda olması gereken bir futbolcu. Tecrübesiyle ve her şeyiyle efektif bir futbolcu. Genel anlamda ofansif bir futbol oynamak istiyoruz ama aynı zamanda takımımızı dengeli bir şekilde tutmak zorundayız, kolay değil. Lig seviyesinde de bunu son 2 yılda gördük bunu. Çok iyi çalışmanız ve bunu takım halinde iyi yapmanız gerekiyor” şeklinde konuştu.
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