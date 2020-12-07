İrem Sak: Üç yıldır sevgilim yok

Sak, 'Bize Kaldı' programında, samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu "Hiç seni sevgilinle görmedik. Bir ilişkin oldu mu" sorusuna, "Evet görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. En son 2017'de sevgilim oldu, ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok." yanıtını verdi.