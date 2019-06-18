Tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken Sak, son olarak ise mayolu bir pozunu Instagram’dan paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.

Sak'a gelen dikkat çeken yorumlardan biri de Bartu Küçükçağlayan'dan geldi.



Küçükçağlayan, Sak'ın karesine, "Sivas'ta anneannenin alt komşusunun oğlu bunu beğendi" yorumunu yaptı.