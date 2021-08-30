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İrem Sak sezonu yeni açtı - Magazin haberleri

İrem Sak sezonu yeni açtı

Yaz mevsiminin bitmesine günler kala soluğu Bodrum'da alan ünlü oyuncu İrem Sak, güneşlenirken verdiği pozu, "Evim evim güzel Bodrum'um..." notuyla paylaştı

30.08.2021 - 12:22 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Pandemi nedeniyle gelen kısıtlamaların kalkması sonucu ünlü isimler de soluğu tatil beldelerinde almıştı. Oyuncu İrem Sak, diğer ünlülerin aksine yaz mevsiminin bitmesine günler kala soluğu Bodrum'da aldı. Tatil sezonunu yeni açan Sak, güneşin ve güzel havanın tadını çıkardı.

  • İREM SEZONU YENİ AÇTI

    Önceki gün beyaz ve pembe renkli bikinisi ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, yeni fotoğraflarını paylaştı. İrem Sak'ın, "Evim evim güzel Bodrum'um..." notunu düştüğü gönderi 226 binden fazla beğeni aldı. Sak'ın paylaşımına 'Reynmen' lakaplı YouTuber Yusuf Aktaş ve Cemal Can Canseven'den yorum gecikmedi. Canseven, "Maşallah İrem Hanım" derken, Reynmen ise emoji ile duygularını ifade etti.

  • "3 YILDIR SEVGİLİM YOK"

    Sak, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu "Hiç seni sevgilinle görmedik. Bir ilişkin oldu mu?" sorusuna, "Evet, görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. En son 2017'de sevgilim oldu, ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok." yanıtını vermişti. Sak, son sevgilisinin ise sektörden biri olduğunu ifade etmişti.

  • "DOLGULARIM ERİDİ"

    İrem Sak, yüzüne dolgu yaptırdığını ama 6 ayda bir yenilenmesi gereken dolgularının karantina döneminde eridiğini söylemişti.

    Estetiğe karşı olmadığını belirten 35 yaşındaki oyuncu, “Kaşlarımı alıyorum. Burun ameliyatı geçirdim, hem de tam 3 kere. İlkinde doktorum, 'Sakın birkaç ay elleme' demişken 15’inci günde abimle çarpıştık. Kafalar birbirine girince toparlamak için 2 kere daha ameliyat oldum. Burnumdaki sıkıntı sesimi etkiliyordu. Dişime de çok tel taktırdım.” demişti.

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