"3 YILDIR SEVGİLİM YOK"

Sak, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu "Hiç seni sevgilinle görmedik. Bir ilişkin oldu mu?" sorusuna, "Evet, görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. En son 2017'de sevgilim oldu, ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok." yanıtını vermişti. Sak, son sevgilisinin ise sektörden biri olduğunu ifade etmişti.